Третий финальный сезон сериала "Содержанки" выйдет 10 июня

По словам создателей, он будет "более мужским".

Названа дата выхода третьего финального сезона сериала "Содержанки". Премьера состоится на START 10 июня, сообщила пресс-служба видеосервиса.

Режиссером третьего сезона стал Юрий Мороз. Его дочь, актриса Дарья Мороз, играет в сериале одну из главных ролей. Вместе с ней в съемках задействованы Владимир Мишуков, Сергей Бурунов, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Софья Эрнст и др. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова, Антон Севидов (Tesla Boy).

По словам создателей, третий сезон будет "более мужским".

Ранее мы писали, что на СТС выходит комедийный сериал "По колено".

Видео: YouTube / START