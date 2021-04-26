На СТС выходит комедийный сериал "По колено"

Премьера состоится 11 мая в 19:00.

11 мая в 19:00 на СТС состоится премьера комедийного сериала "По колено", созданного совместно с онлайн-кинотеатром IVI. Главным героем истории стал провинциальный парень Саня Грибов, который бросил работу в таксопарке, чтобы покорить кинобизнес.

Саня едет в Москву, мечтая получить роль в большом кино, несмотря на рост 135 см. В столице герой знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом, девушкой мечты Алёной и самовлюбленным актером Никитой – соперником Сани за сердце Алёны.

Главную роль в сериале исполнил КВН-щик и ведущий праздников Иван Филиппов. Эта роль стала для него дебютной в кино. Кроме того, в сериале сыграли Станислав Агафонов, Анастасия Уколова, Анар Халилов, Олимпия Ивлева и др. Режиссером выступил Саша Абдуллаев.

Ранее мы писали, что на СТС покажут сериал "Чики", который ранее был доступен только по подписке.

Видео: пресс-служба СТС