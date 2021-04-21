На СТС покажут сериал "Чики", который ранее был доступен только по подписке

Проект собрал на онлайн-сервисе more.tv более 22 млн просмотров.

4 мая на телеканале СТС состоится общероссийская премьера самого громкого сериала 2020 года "Чики". Ранее он был доступен для просмотра только по подписке.

Проект, созданный для онлайн-сервиса more.tv, с момента выхода набрал более 22 млн просмотров. Действие разворачивается в маленьком городе на юге России. Три подруги Света, Марина и Людка зарабатывают нелегким трудом в притоне у трассы. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву. Вернувшись на красной иномарке, она предложила подругам открыть фитнес-клуб. Одна за другой девушки присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. На пути в счастливое будущее героинь ждет множество проблем и опасностей.

Саундтрек к сериалу в исполнении Ивана Дорна вошел в топ-100 российских синглов в Apple Music. Исполнительницы главных ролей – Ирина Горбачева, Алёна Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова – получили звание "Женщина года" журнала Glamour. Постановщик проекта Эдуард Оганесян признан режиссером года по версии GQ.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что не любит смотреть фильмы со своим участием.

Фото, видео: пресс-служба СТС