Юлия Пересильд заявила, что не любит смотреть фильмы со своим участием

Как правило, она смотрит их только спустя продолжительное время после премьеры.

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд в беседе с Piter.TV заявила, что не любит смотреть фильмы со своим участием. Как правило, она смотрит их только спустя продолжительное время после премьеры.

Юлия пояснила, что когда кино снято и смонтировано, уже нельзя ничего изменить. Остается только "развести руками: порадоваться или наоборот огорчиться". С театром все по-другому: артист может контролировать ситуацию и понимать, что происходит на сцене в данную секунду.

Это всегда очень тяжело смотреть на себя. Ты сразу понимаешь, что это же кино, там уже ничего не изменить, а уже прошло какое-то время. Ты изменился. Ты думаешь: "Вот здесь можно было так здесь, а здесь вот так, а здесь еще как-то по-другому". Когда в театре стоишь, на сцене, в данную секунду понимаешь, что происходит. Ты можешь регулировать ситуацию. Когда уже кино смонтировано, снято, ты приходишь и можешь только развести руками: порадоваться или наоборот огорчиться. Ты сделать уже ничего не можешь. Это будет так навсегда. Поэтому это всегда очень волнительно. Юлия Пересильд

Стоит отметить, что сериал "Угрюм-река" актриса, сыгравшая Анфису Козыреву, также не смотрела. Она заявила, что посмотрит его спустя 5 лет после премьеры.

Сериал по одноименному роману Вячеслава Шишкова вышел на Первом канале 9 марта. Картина Юрия Мороза вызвала шквал критики в интернете. Больше всего зрители раскритиковали игру Юлии Пересильд. Они заявили, что для этой роли актрисе не хватает "женской стати" и харизмы. В свою очередь Юлия ответила, что "все это несерьезно".

Видео: Piter.TV