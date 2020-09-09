"Это все так не серьезно": Юлия Пересильд ответила на критику ее игры в сериале "Угрюм-река"

Актриса заявила, что они с режиссером Юрием Морозом сделали не ремейк фильма 1968 года, а экранизацию романа Вячеслава Шишкова. Анфиса Козырева в их видении получилась именно с таким цветом волос и такой прической.

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд, сыгравшая Анфису Козыреву в "Угрюм-реке" Юрия Мороза, ответила зрителям, которые раскритиковали сериал и актерский состав проекта. В беседе с Piter.TV она заявила, что эта работа – не ремейк фильма 1968 года с Людмилой Чурсиной. Это новая экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова.

Это все так не серьезно. Это критика. Это, наверное, работа каких-то людей, они что-то за это получают. Это часть их работы. Для меня есть критика – режиссер, с которым я в этот момент работаю. Что получается в результате, ты как бы не можешь нести за это ответственность, в какой-то степени. Я не смотрела, честно вам скажу. Я посмотрю этот фильм через 5 лет, те более что критики начали критиковать этот фильм еще до момента его выхода, еще в момент, когда мы снимали. Поэтому о чем тут говорить? Я думаю, что она не всегда объективная и может ли она быть объективной? Все очень обижены на то, что мы как будто сделали ремейк, а мы не сделали ремейк. Мы просто сделали экранизацию романа. Юлия Пересильд

Актриса добавила, что она с режиссером пересматривала много разных картин. Анфиса Козырева в их видении получилась именно с таким цветом волос и такой прической.

Нам показалось, что мы имеем на это право, потому что с точки зрения исторической это так оно и есть. Потом мы читали, делали читки, насколько это было возможно. Это производство очень большого фильма. Мы репетировали узким кругом. Вот так мы и готовились. Юлия Пересильд

Показ многосерийной исторической драмы Юрия Мороза "Угрюм-река" стартовал на Первом канале 9 марта. Еще до выхода картины в эфир многие пользователи интернета скептически отнеслись к идее новой экранизации романа Вячеслава Шишкова. Они заявили, что современные актеры не смогут сыграть сложные роли так же хорошо, как это было сделано в многосерийном фильме Ярополка Лапшина 1968 года.

Больше всего критики обрушилось на актрису Юлию Пересильд, сыгравшую роковую женщину Анфису Козыреву. Ее героиня заставляет женатого купца Петра Громова забыть о супруге и сводит с ума его сына Прохора.

Фото: кадры из сериала "Угрюм-река" Юрия Мороза

Видео: Piter.TV, YouTube / Первый канал