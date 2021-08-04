Первый индийский авианосец вышел в море

Его планируют включить в строй ВМС страны в следующем году.

Индия вывела в море первый самостоятельно авианосец Vikrant. Об этом сообщается в официальном микроблоге Индийских военно-морских сил в Twitter.

Данное надводное судно является предшественником и тезкой авианосца 1971 года, который принимал участие в индо-пакистанской войне в 1971 году.

Гордый и исторический день для Индии, перевоплощенный "Викрант" отправляется на свои первые ходовые испытания сегодня - спустя 50 лет после ключевой роли его прославленного предшественника в победе в войне 1971 года. из сообщения ВМС Индии

В ходе испытаний будет проверено бортовое оборудование судна в реальных условиях. Военно-морские силы Индии планируют получить авианосец в 2022 году.

Отмечается, что данное судно является самым большим и сложным в плане постройки военным кораблем, который проектировался на территории государства. "Викрант" воздвигался с 2008 года при поддержке холдинга Италии Fincantieri и Невского проектно-конструкторского бюро РФ.

Ранее мы сообщали, что первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний запланирован на осень 2021 года.

Фото и видео: Twitter / SpokespersonNavy