Названа дата первого испытательного пуска МБР "Сармат"

В текущем году запланировано два пуска этих ракет.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний запланирован на осень 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Отмечается, что в текущем году планируется осуществить два пуска ракеты.

Первый пуск "Сармата" в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй - в конце 2021 года. из сообщения собеседника СМИ

Напомним, иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало ракету "Сармат" посланием России президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Она может преодолевать расстояния почти в десять тысяч километров. Некоторые СМИ заявляли, что имеющееся современное оружие не способно сбить "Сармат". На вооружении эти ракеты заменят Р-36М2 "Воевода", которые используются с 70-ых годов.

Ранее в Китае сравнили С-500 с отечественными зенитными ракетными комплексами.

Фото: Минобороны РФ