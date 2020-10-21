Первый боевой пуск суперэсминца типа Zumwalt ВМС США попал на видео

Журналисты уточнили, что с корабля была выпущена ракета Standard Missile 2.

Первый боевой пуск суперэсминца типа Zumwalt Военно-морских сил США попал на видео. Ролик размещен на YouTube-канале ВМС США. На нем показан ракетный пуск с миноносца. Авторы The Drive уточнили, что первые боевые стрельбы были проведены ракетой Standard Missile 2. Оружие успешно ликвидировало мишень, которая сымитировала противокорабельную ракету. Испытания проводились около побережья Южной Калифорнии.

Напомним, что Zumwalt строился в виде первого в мире полностью электрического малозаметного корабля. Он дважды ломался. Стоимость программы по созданию объекта превысила 26 млрд долларов. На данный момент США создали три корабля такого типа. Военные планировали оснастить судно электромагнитной пушкой.

США рассчитывают разместить свои АПЛ на подземной базе в Норвегии.

Видео: Youtube/U.S. Navy



