На Финляндский вокзал прибыл первый блокадный поезд

Состав встретили актеры, исполняющие роли обычных ленинградцев и военнослужащих, и оркестр.

В понедельник, 7 февраля, в Петербурге состоялась реконструкция прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда с едой и боеприпасами. Об этом пишут "Невские Новости".

Состав прибыл на Финляндский вокзал. Его встретили актеры, исполняющие роль обычных ленинградцев и военнослужащих, и оркестр. Музыканты исполнили несколько узнаваемых композиций того времени, в их числе 7-я симфония Дмитрия Шостаковича.

Артисты прочитали стихи в честь событий военного времени и торжественно поприветствовали машиниста, объявившего о прорыве блокады и строительстве Дороги Победы. В завершение все прокричали троекратное "Ура!".

Ранее блокадница рассказала о жизни в осажденном городе.

Фото: "Невские Новости"