На Финляндский вокзал прибыл первый блокадный поезд

В понедельник, 7 февраля, в Петербурге состоялась реконструкция прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда с едой и боеприпасами. Об этом пишут "Невские Новости".
Состав прибыл на Финляндский вокзал. Его встретили актеры, исполняющие роль обычных ленинградцев и военнослужащих, и оркестр. Музыканты исполнили несколько узнаваемых композиций того времени, в их числе 7-я симфония Дмитрия Шостаковича.
Артисты прочитали стихи в честь событий военного времени и торжественно поприветствовали машиниста, объявившего о прорыве блокады и строительстве Дороги Победы. В завершение все прокричали троекратное "Ура!".
Ранее блокадница рассказала о жизни в осажденном городе.
Фото: "Невские Новости"
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