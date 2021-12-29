Груз состоит из летального оружия.

Первая партия новой военной помощи США прибыла на Украину. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщили представители американского посольства в Киеве. Известно, что груз включает в себя боеприпасы, а также в общей сложности свыше 200 тысяч фунтов (почти 91 кг) летального вооружения.

Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше $2,7 млрд, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность США укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии. заявление дипломатов

Напомним, что американский телеканал CNN в начале января 2022 года рассказал зрителям о том, что Вашингтон одобрил военную помощь Украине еще на 200 млн долларов. В издании Politico журналисты уточняли, что Киев получит радарную систему и морское оборудование.

Кличко: Запад должен был предоставить Украине пакет увеличенной военной помощи.

Фото: Twitter / U.S. Embassy Kyiv

