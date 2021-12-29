Кличко: Запад должен был предоставить Украине пакет увеличенной военной помощи

Мэр Киева призвал передать Украине новейшее вооружение для защиты от РФ.

Мэр Киева Владимир Кличко заявил о том, что Запад должен был предоставить Украине пакет увеличенной военной помощи. Такое заявление глава столицы сделал во время интервью изданию The Telegraph. Спикер счел, что поддержку Украина должна была получить намного раньше, чем это было сделано. Он призвал страны принять против РФ необходимые меры. В частности, реакция коснется поставок дополнительной боевой помощи, в перечень поставок обязательно следует включить самое передовое вооружение.

Эти меры должны были быть осуществлены намного раньше. Виталий Кличко, глава Киева

Эксперт заметил, что начал тренироваться с резервистами Вооруженных сил страны. Недавно чиновник принял участие в маневрах, проводимых в рамках территориальной обороны Киева. Кличко уверен, что такая подготовка требуется для местной власти. включая должностные лица высшего и среднего уровня. Это связано с тем, что Украина уже практически восемь лет находится "в состоянии войны".

Мэр Киева Кличко приготовился отмечать приход 2220 года.

Фото: YouTube / КИЇВ.NEWSROOM