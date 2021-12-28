Мэр Киева Кличко приготовился отмечать приход 2220 года

Политик не смог правильно назвать наступающий год.

Киевский мэр Виталий Кличко приготовился отмечать приход 2220 года. Такое необычное заявление чиновник сделал на торжественном мероприятии. Глава столицы Украины перепутал порядковый номер наступающего года. Ролик с инцидентом разместило в социальных сетях местное издание "Страна".

Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, … две тысячи двести… год. Виталий Кличко, мэр Киева

В комментарии к публикации украинские журналисты пошутили, что не могут понять, какой именно год настает по словам Кличко. Бывший чемпион мира по боксу в категории тяжелый вес не первый раз оконфузился своими высказываниями. Он регулярно путает слова, а его цитаты становятся вирусными в Интернете.

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Фото и видео: Instagram / 4554.nh