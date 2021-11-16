  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:39
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Следователи проводят обыск у депутата Рады от оппозиции Ильи Кивы

0 0

Политик объяснил, с чем связаны обвинения в госизмене.

Следователи проводят обыск у депутата Верховной Рады Украины от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы. Такое заявление в собственном Telegram-канале сделал парламентарий. Он счел обвинения, выдвинутые против него, надуманными.

За мою политическую позицию власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребенок. На меня оказывают давление, и идет системное уголовное преследование. Подобным давлением нашу позицию не изменить, мы и дальше будем и обличать власть, и бороться с этим правовым беспределом.

Илья Киева, депутат Украины

Известно, что оперативные действия проводят сотрудники Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований. Киева считает, что его пытаются выгнать из страны за позицию по урегулированию конфликта на Донбассе, а также за стремление восстановить отношения с РФ. Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил за возбуждение уголовного дела против Кивы по статье за госизмену. Речь идет о видеообращении к Владимиру Путину с поздравлением с Днем рождения.

Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства.

Фото и видео:
 

Теги: верховная рада, госизмена, илья кива, обыск, опзж, оппозиция
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии