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Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства
Сегодня, 12:02
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Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства

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Илья Киева официально обратился с заявлением к СБУ.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива выразил сожаление, что не имеет российского гражданства и "кураторов" из РФ. Ранее националисты предложили открыть против политика уголовное дело по статье за государственную измену. Это произошло после того, как парламентарий поздравил российского президента с днем рождения.

Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. 

Илья Кива, украинский депутат

Политик заявил, что к своему сожалению, не имеет гражданства РФ и он никак не связан с российскими политтехнологами. По словам Кивы, "всему свое время". Депутат подчеркнул, что справляется со своими задачами самостоятельно.

УНИАН: бойцы ВСУ попросили "плюнуть в лицо" Киве за поздравление Путина.

Фото и видео: Facebook / Илья Кива
 

Теги: верховная рада, гражданство, илья кива, сбу
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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