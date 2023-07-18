Пермские танцоры из DS Crew опубликовали новый клип

Артисты выступили под трек Get Up от Technotronic.

Танцевальный коллектив DS Crew из Перми выпустил новый клип под песню Get Up бельгийской музыкальной группы Technotronic, выпущенной ещё в 1989 году. Артисты в ролике одеты в спортивные костюмы и кроссовки. Они выбрали стилистику для своей новой работы - 90-е годы. Видеозапись опубликована на YouTube-канале 17 июля. К текущему моменту проект набрал 39 тысяч просмотров и 7,9 тысяч дизлайков. В видео можно заметить, что на этот раз раз коллектив двигается более динамично, чем обычно. Однако танцоры не отказали себе в привычном юмористическом ключе: в какой-то момент все присаживаются на корточки и почесывают нос.

Как всегда на высоте. Стильно и с юмором. У вас не бывает плохо... комментарии под клипом

Напомним, DS CREW признаны победителями шоу "Новые танцы" на отечественном телеканале ТНТ.

В Стамбуле стартовали съёмки пилота романтической комедии LUV.

Фото и видео: YouTube / DS_crew_official