В Стамбуле стартовали съёмки пилота романтической комедии LUV

История расскажет о трёх подругах, которые ищут любовь в Турции.

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media приступили к съёмкам проекта LUV – романтической истории о трёх российских девушках, которые отправляются в Стамбул в поисках любви. Сериал продолжит турецкую тему, начатую адаптацией хитового проекта "Постучись в мою дверь", который в настоящее время снимается в Москве. Действие ромкома LUV будет разворачиваться в Турции, причём повествование в сериале будет вестись одновременно на трёх языках.

Главные героини истории – три подруги Лиза, Ульяна и Вика, от имён которых и образовалось название LUV – приезжают в Стамбул, чтобы найти любовь. Лиза в социальных сетях познакомилась с мужчиной из Турции, который пригласил её к себе, а Ульяна и Вика её сопровождают. Однако знакомство с турецким принцем идёт не по плану, когда выясняется, что стамбульский "жених" – совсем не тот, за кого себя выдавал в Интернете.

Проект LUV – это летняя романтическая комедия о поиске любви и обретении себя. Сериал отдаёт дань уважения культовым ромкомам нулевых, привнося в любимый зрителями жанр новое дыхание. Фишка LUV – мультиязычный сторителлинг, поскольку взаимодействие героев строится на трёх языках одновременно: русском, английском и турецком.

В режиссёрском кресле проекта – Владимир Болгов ("Киберпапа", Закон и беспорядок"). Генеральный продюсер — Антон Щукин. Креативный продюсер и автор сценария — Анна Макаренкова ("Будь моим Кириллом", "Контакт", "Гражданский брак", "Восьмидесятые"). В ролях: Катерина Ковальчук ( "На страже пляжа", "Гусар"), Таша Цветкова ( "Стрим, "ЮЗЗЗ"), Анна Богомолова "Последний министр", "Струны"), Тимур Базинский ( "Территория", "Окаянные дни"), Мелек Аббасзаде, Рами Нарин, Баран Андыч, Мирза Мрзич и другие.

Лично для меня это эскапистский, в чём-то наивный жанр ромкомов нулевых. Мое первое осознанное потребление поп-культуры пришлось как раз на эти годы, поэтому эта история меня очень вдохновляет. К тому же, нулевые снова в моде. Что касается Турции, то здесь снимаю в первый раз, и сторителлинг на трёх языках тоже строю впервые, это для меня большой вызов.Но даже если я полностью провалюсь в своем миксе лингвистических связей, меня поддержит мною очень любимый ансамбль замечательных актрис, от которых я натурально фанатею. Мы постарались собрать каст очень разных, талантливых и комедийных актрис. Владимир Болгов, режиссёр проекта

Фото: ТНТ