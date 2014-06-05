За первую неделю марта в Петербурге выполнили более 140 тысяч тестов на COVID-19

Это на 5% больше, чем с 22 по 28 февраля в связи с увеличением количества пациентов с показаниями для исследования.

Перевозка на такси пациентов на компьютерную томографию завершена в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Вызвать машины будет лечащий врач, давший направление на КТ, и врач КТ-центра. Для этого нужно позвонить в диспетчерскую службу отделений скорой медицинской помощи при поликлинике.

В правительстве отдельно отмечают, что в первую неделю марта выполнено более 140 тысяч лабораторных тестов на коронавирус, что больше показателя в последнюю неделю февраля.

С 1 по 7 марта выполнено 140 466 лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2, что на 5% больше, чем с 22 по 28 февраля в связи с увеличением количества пациентов с показаниями для исследования. На 08.03.2021 общее количество ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 за весь период эпидемии в Петербурге составило 7 459 200. Пациенты могут пройти исследование легких по направлению врача в 11 амбулаторных центрах компьютерной рентгеновской томографии на 12 аппаратах КТ. На проводимую амбулаторно компьютерную томографию пациентов бесплатно доставляют специальным транспортом. На сегодняшний день перевозка пациентов на КТ на такси по договорам аренды завершены. Больных перевозят 45 автомобилей ЛАДА-ЛАРГУС, которые закреплены за отделениями ОСМП поликлиник города – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Пульмонолог рассказала, при каких симптомах нужно делать КТ легких. Делать его нужно далеко не всем больным коронавирусом.

Фото: Piter.tv