Теперь петербуржцев с COVID-19 будут возить на КТ на "Лада Ларгусе"

Вызвать машину может только врач.

С сегодняшнего дня, 9 февраля, амбулаторных больных коронавирусом и с подозрением на него будут отвозить на компьютерную томографию санитарные машины, которые были закуплены Петербургом для этих целей. Такси, которое возило пациентов на КТ, больше работать не будет. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Всего в Петербурге будет 45 таких автомобилей марки "Лада Ларгус". Их распределили по районам в зависимости от прикрепленного населения. Пациент отделен от водителя с помощью перегородки, но при этом водитель все равно будет носить средства индивидуальной защиты.

Вызвать машины будет лечащий врач, давший направление на КТ, и врач КТ-центра. Для этого нужно позвонить в диспетчерскую службу отделений скорой медицинской помощи при поликлинике.

Фото: Piter.TV