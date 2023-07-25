Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными

В Госдуме приняли законопроект во втором чтении.

Это будет касаться онлайн-переводов гражданина между его счетами в разных банках. Такой законопроект приняла Государственная Дума во втором чтении. Таким образом можно будет без комиссии переводить денежные средства в пределах 30 миллионов рублей ежемесячно по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другой кредитной организации, а также по телефонному номеру мобильного устройства через Систему быстрых платежей (СБП). Депутаты пояснили, что новые требования не будут распространяться на финансовые переводы, которые человек совершает непосредственно в отделениях, так как в этом случае речь идет о более затратной для банков операции. Документ не затронет и переводы по номеру карты, так как в этом случае не всегда имеется возможно определить получателя денежных средств.

Нововведения позволят властям страны снизить операционные риски для граждан, которые снимали деньги со счета наличными, когда им нужно было перевести их в другой банк без комиссии. Дополнительно российские банки теперь будут обязаны бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается. Такая опция будет доступна за пять дней до истечения срока. Это решение поможет человеку более грамотно распоряжаться своими денежными средствами.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ