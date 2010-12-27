Переводчик от Яндекса научился переводить диалог на разных языках

"Яндекс" представил новую функцию своего переводчика - режим диалога. Пользователи могут вести разговор на двух языках, а программа самостоятельно расшифрует речь на выбранный язык. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Технология позволит перевести речь каждого из спикеров.Для удобства пользователей на экране гаджета будет сохранен весь диалог. Процесс распознавания происходит благодаря системе компании SpeechKit. Она же используется в голосовом помощнике Алисе.
На данный момент функция доступна только в приложениях на iOS и Android. В зависимости от операционной системы приложение "Яндекса" поддерживает или 20, или 50 языков
Напомним, что в Google Translate подобная программа умеет распознавать 32 языка.
Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты назвали самые небезопасные пароли.
Фото: Pixsbay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )