Переводчик от Яндекса научился переводить диалог на разных языках

Программа распознает от 20 до 50 языков. Это зависит от операционной системы гаджета пользователя.

"Яндекс" представил новую функцию своего переводчика - режим диалога. Пользователи могут вести разговор на двух языках, а программа самостоятельно расшифрует речь на выбранный язык. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Технология позволит перевести речь каждого из спикеров.Для удобства пользователей на экране гаджета будет сохранен весь диалог. Процесс распознавания происходит благодаря системе компании SpeechKit. Она же используется в голосовом помощнике Алисе.

На данный момент функция доступна только в приложениях на iOS и Android. В зависимости от операционной системы приложение "Яндекса" поддерживает или 20, или 50 языков

Напомним, что в Google Translate подобная программа умеет распознавать 32 языка.

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Фото: Pixsbay.com

Видео: YouTube/

