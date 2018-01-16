Эксперты назвали самые небезопасные пароли

Производители придумывают несложные пароли, не заботясь о безопасности гаджетов.

Немецкие разработчики выявили самые небезопасные пароли. Они проанализировали использование "умных" гаджетов и сетевого оборудования. Хакеры получали доступ к камерам уличного видеонаблюдения и роутерам вводя рандомные буквы и цифры. Подробное описание эксперимента опубликовано на сайте компании Avira.

В 25,6% случаев при подборе хакеры оставили поля логина и пароля пустыми. На второй позиции - комбинации "admin/QWestM0dem" и "admin/airlive". Третьими в списке стали комбинации "admin/admin", "support/support" и "root/root".

Специалисты сошлись во мнении, что небезопасные пароли чаще всего создаются именно производителями гаджетов, а не ленивыми пользователями. Люди забывают изменить заводские пароли, не беспокоясь о возможной информационной угрозе извне. О некоторых протоколах обычные потребители даже не слышали.

Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали комментируют ситуацию авторы работы

В эксперименте приняли участие более 14 тысяч человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.

Видео: YouTube

