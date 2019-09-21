Эта машина значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.

Инженерам американской компании Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Эта машина значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры. Об этом пишет издание Financial Times.

Специалисты построили процессор, способный за 3 минуты 20 секунд произвести расчет, на который у самого мощного на сегодня суперкомпьютера Summit от IBM ушло бы около 10 тысяч лет.

Новый процессор от Google может произвести только один технический расчет за раз. До того момента, как квантовые компьютеры смогут решать практические задачи, пройдут годы. Однако эту разработку можно считать важным шагом на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу.

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Видео: Youtube/ What If