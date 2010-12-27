Баллоны опечатали и переместили на хранение в специальное помещение.

Переполох на химфаке СПБГУ вызвали два баллона, предположительно с газом Фосген. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Напомним, что баллоны обнаружили во время ежедневного обхода территории. На место прибыли сотрудники ОМОН, МЧС. Из здания СПбГУ на Университетском проспекте, 26 в Петергофе пришлось эвакуировать более 150 человек.

Специалисты выяснили во время замеров, что что утечки нет. Однако, до сих пор неясно, есть ли там сам газ. Дело в том, что на баллонах отсутствуют метки веса тары.

Эксперты заявили, что баллоны, предположительно 1969 года выпуска имеют незначительные повреждения из-за длительной эксплуатации. По последней информации, баллоны опечатали и переместили на хранение в специальное помещение в здании СПБГУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Красногвардейском районе бетономешалка "прилегла отдохнуть".

Фото:Piter.TV