Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

На территории ведется проверка.

В четверг, 1 августа, из здания СПбГУ на Университетском проспекте, 26 в Петергофе пришлось эвакуировать более 150 людей. Там находится химический факультет. Оказалась, что в здании нашли два баллона с опасным химическим веществом. Предполагается, что это фосгеном.

Их обнаружили во время ежедневного обхода территории. На место прибыли сотрудники ОМОН, МЧС. Также ожидается, что приедут военные.

На территории университета ведутся проверки.

Фосгеном - токсичный и удушливый газ с запахом прелого сена. Опасен для человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте пожара в Парголово ведутся следственные работы.

Фото: vk.com/spb_today