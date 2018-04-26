На месте пожара в Парголово ведутся следственные работы

Ночью 1 августа сгорел частный дом.

На месте пожара в поселке Михайловка Выборгского района продолжают вестись следственные работы. Проход на территорию запрещен.

Утром 1 августа по адресу Каменный проспект, дом № 15 сгорел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 4:58. В 5:55 огонь локализовали. После тушения в нем обнаружили тела троих погибших. По предварительным данным, детей среди них нет.

Правоохранители предполагают, что причиной трагедии стала ревность. На месте ЧП обнаружили соответствующие записки. Его автор, мужчина, подозревается в поджоге.

Следственному комитету предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров.

Видео: Piter.TV