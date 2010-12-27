В пожаре на Каменном проспекте сгорели трое человек

Огонь полностью уничтожил одноэтажный дом с мансардой.

В четверг, 1 августа в поселке Михайловка Выборгского района трое человек сгорели во время пожара в частном доме на Каменном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожарным позвонили в 4:58. Одноэтажное здание с мансардой тушили 12 человек на трех машинах. Им удалось локализовать огонь в 5:29 и полностью его ликвидировать в 5:55. Тем не менее, дом сгорел полностью.

По предварительной информации, детей среди погибших не было. Причины пожара пока неизвестны, но в СМИ появилась информация о возможном поджоге на почве ревности.

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Фото: Pixabay