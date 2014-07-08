В дальнейшем его передадут в зоопарк.

В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, зверя обнаружили в одном из домовладений в Волжском районе. Сотрудники полиции обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина дома, которая несколько раз подбегала к входной двери в подвальное помещение. Они потребовали от мужчины открыть дверь. Оттуда к полицейским выбежал медвежонок.

По словам хозяина дома, он подобрал животное на трассе. Полицейские сообщили об этом сотрудникам природоохранной прокуратуры, которые забрали медвежонка. В дальнейшем его передадут в зоопарк.

Ранее мы сообщали, что в Ингушетии закрыли криптоферму, которая приводила к перегрузкам в энергосетях и аварийным отключениям.

Видео: Telegram / Ирина Волк