Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров

На сегодняшний день горит уже более 3 миллионов гектаров леса.

На сегодняшний день в России горит более 3 миллионов гектаров леса, и более 800 населенных пунктов находятся в области задымления.

ТАСС со ссылкой на пресс - службу МЧС России сообщает, что на территории России свыше 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления из-за лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 77 постов производят круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха в 38 районах. Больше всех страдают от задымления жители Киренского района Иркутской области. Там за помощью к медикам обратились 21 человека.

МЧС РФ привлек к тушению пожаров два самолета-амфибии Бе-200 и вертолет Ми-8. На сегодня на очаги возгорания сброшено более 260 тонн воды. Сейчас на ликвидации пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке задействовано 2,8 тысяч человек и 390 единиц спецтехники.

Видео: Instagram/aleksei.goriachkin, nts_media

Фото: Instagram/novosti_ustilimsk, boguchanylife, kozhuhovairina