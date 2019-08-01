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В Красногвардейском районе бетономешалка "прилегла отдохнуть"

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К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 1 августа, в Красногвардейском районе перевернулась бетономешалка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на перекрёстке шоссе Революции и Уманского переулка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на "Т- образном" перекрёстке.

Медицинская помощь не потребовалась

отметил корреспондент

В данный момент, водитель и его группа поддержки, пытаются своими силами поставить машину на колёса с помощью крана. Проезд на этом участке немного затруднен. 

Ранее мы сообщали о том, что водитель снес столб на Зеленогорском шоссе.

Видео:Piter.TV

 

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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