В Красногвардейском районе бетономешалка "прилегла отдохнуть"

К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 1 августа, в Красногвардейском районе перевернулась бетономешалка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на перекрёстке шоссе Революции и Уманского переулка. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на "Т- образном" перекрёстке.

Медицинская помощь не потребовалась отметил корреспондент

В данный момент, водитель и его группа поддержки, пытаются своими силами поставить машину на колёса с помощью крана. Проезд на этом участке немного затруднен.

Ранее мы сообщали о том, что водитель снес столб на Зеленогорском шоссе.

Видео:Piter.TV