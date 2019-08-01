Водитель снес столб на Зеленогорском шоссе

Он оказался на проезжей части.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что днем 1 августа на Зеленогорском шоссе произошло ДТП. Белая иномарка сбила столб. Полосу движения пришлось перекрыть.

Передняя часть машины серьезна пострадала. О состоянии водителя неизвестно.

На протяжении всего Зеленогорского шоссе затор наблюдается только недалеко от Репино около автозаправки в сторону Петербурга. Скорость движения составляет 7 км/ час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Колпино крупный объект с прицепа грузовика упал на автобус. Обошлось без пострадавших.

Видео: vk.com/spb_today