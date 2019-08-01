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В Колпино крупный объект с прицепа грузовика упал на автобус

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Никто не пострадал.

Мобильный корреспондент Piter.TV оказался очевидцем нестандартного ДТП в городе Колпино. С прицепа грузового автомобиля сорвался крупный металлический объект и повредил автобус. В тот момент общественный транспорт двигался по встречной полосе.

Инцидент произошел днем 1 августа на улице Загородной недалеко от железнодорожного переезда. По словам корреспондента, водитель автобуса оперативно среагировал на угрозу. Пострадавших удалось избежать. 

Оба транспортных средства были вынуждены совершить остановку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Московском шоссе загорелась пекарня

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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