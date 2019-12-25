Прямую линию Александра Дрозденко перенесли

Ранее губернатор Ленобласти планировал пообщаться жителями региона в понедельник, 1 августа.

Прямая линия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко переносится на неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Первоначально общение руководителя с жителями 47-ого региона должно было состоятся в понедельник, 1 августа. О новой дате эфира будет заявлено позднее.

Напомним, что выйти на связь с губернатором Ленобласти можно по стационарному телефону с помощью номера 006 (звонок бесплатный), либо по мобильному телефону (номер +78136131501, стоимость зависит от тарифа).

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко рассказал о льготах для жителей Ленобласти при подключении к электросетям.

Фото: Правительство Ленинградской области