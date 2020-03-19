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Александр Дрозденко проведёт прямую линию 1 августа
Сегодня, 9:11
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Александр Дрозденко проведёт прямую линию 1 августа

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Глава региона традиционно ответит на вопросы местных жителей.

В понедельник, 1 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведёт традиционную прямую линию с жителями 47-ого региона. Об  этом сообщается на сайте администрации региона.

Эфир начнётся в 16:00 и будет длиться час. Помимо главы региона, на вопросы населения ответят главы областных администраций и муниципальных районов в рамках видеоконференции. 

Связаться с губернатором можно будет по телефонам 006 и +7(81361)315-01.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области завершено строительство 26-километрового межпоселкового газопровода.

Фото: Правительство Ленинградской области 

Теги: александр дрозденко, ленинградская область, правительство ленобласти, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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