Александр Дрозденко проведёт прямую линию 1 августа

Глава региона традиционно ответит на вопросы местных жителей.

В понедельник, 1 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведёт традиционную прямую линию с жителями 47-ого региона. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Эфир начнётся в 16:00 и будет длиться час. Помимо главы региона, на вопросы населения ответят главы областных администраций и муниципальных районов в рамках видеоконференции.

Связаться с губернатором можно будет по телефонам 006 и +7(81361)315-01.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области завершено строительство 26-километрового межпоселкового газопровода.

Фото: Правительство Ленинградской области