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В Ленинградской области завершено строительство 26-километрового межпоселкового газопровода
Сегодня, 15:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области завершено строительство 26-километрового межпоселкового газопровода

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Выборгский район – один из лидеров региона по количеству поданных заявок на догазификацию, всего подано более 2,4 тысяч заявок.

В Ленинградской области завершено строительство 26-километрового межпоселкового газопровода для газификации шести населенных пунктов в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Строительство межпоселкового газопровода от поселка Поляны до поселков Клеверное, Краснофлотское, Красная Долина с отводом на Заполье, Сосновый Бор и Рябово завершило АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Благодаря программе созданы условия для газификации 860 домовладений в щести населенных пунктах, а также двух котельных – в Рябово и Сосновом Бору. В поселках продолжается строительство внутрипоселковых сетей в рамках догазификации.

Выборгский район – один из лидеров региона по количеству поданных заявок на догазификацию, всего подано более 2,4 тысяч заявок.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: газификация, догазификация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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