Александр Дрозденко рассказал о льготах для жителей Ленобласти при подключении к электросетям

По словам главы региона, для всех льготных категорий жителей стоимость подключения составит 1000 руб за кВт.

Недавно стало известно, что власти Ленинградской области поднимут плату за технологическое присоединение к электросетям для физических лиц. При этом, как 29 июля заявил губернатор региона Александр Дрозденко, подключение к электросетям и увеличение мощности останется доступным для всех ленинградцев.

По словам главы региона, для всех льготных категорий жителей стоимость подключения составит 1000 руб за кВт. Для всех жителей Ленобласти, зарегистрированных в регионе более года, стоимость подключения установят на уровне 50% от тарифа, а именно 4350 руб за кВт. Законопроект, устанавливающий эту льготу, будет внесён на рассмотрение в ЗакС в осеннюю сессию.

Стоимость подключения к электросетям увеличена во всех регионах. Главная составляющая в формуле – протяженность сетей.

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