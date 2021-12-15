В Ленобласти подняли плату за подключение домохозяйств к электросетям

За 1 кВт мощности тариф будет составлять 8 700 рублей.

Власти Ленинградской области поднимут плату за технологическое присоединение к электросетям для физических лиц. Об этом сообщается в опубликованном приказе комитета по тарифам и ценовой политике.

За 1 кВт мощности тариф будет составлять 8 700 рублей. На протяжении более 10 лет цена составляла всего 550 рублей за 15 кВт для личного участка или дома (36 рублей за 1 кВт).

Всё дело в том, что правительство РФ отменило существовавшее с 2009 года льготное присоединение к электросетям.

Тарифы на подключение домов и участков к электросетям выросли и в Петербурге (4,4 тысячи рублей за 1 кВт).

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