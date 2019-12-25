Россияне смогут подать заявление на подключение к электросетям онлайн

Закон вступит в силу со следующего года.

Граждане России с 2026 года смогут подать заявление на подключение к электрическим сетям любых электросетевых компаний через личный кабинет, доступный на портале единых государственных услуг. Соответствующее заявление сделали чиновники из федерального правительства. Текст документа был распространен пресс-службой кабинета министров по СМИ. Известно, что правки были внесены в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Документ вступит в законную силу с 1 января 2026 года. Возможность для человека лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на её официальном сайте также сохранится. Ранее власти страны упоминали, что подать заявление на подключение к электросетям через портал "Госуслуги" стало можно с 2022 года. Однако такая онлайн-услуга распространялась на подачу заявлений только в крупные энергокомпании России. С начала 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации страны.

Мишустин сообщил, что поезд по ВСМ до Петербурга довезет за 2 часа 15 минут.

Фото: Piter.tv