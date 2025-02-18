Делегации двух стран в скором времени прибудут на площадку.

Переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня, 18 февраля, делегации двух стран прибудут на площадку. Местом проведения переговоров станет дворец Дирия, входящий в комплекс.

Российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США будут участвовать госсекретарь Марко Рубино, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее мы сообщали, что Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию.

Видео: Telegram / РИА Новости