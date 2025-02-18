Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию

Они примут участие в российско-американских переговорах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Отмечается, что Лавров и Ушаков примут участие в российско-американских переговорах. Ушаков отметил, что российская делегация приехала с серьезным настроем. Он подчеркнул, что речь идет конкретно о проведении двусторонних контактов с американскими коллегами. Встреча должна пройти сегодня, 18 февраля.

Ранее Лавров заявил, что Европа будет "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости