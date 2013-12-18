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Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября в Сочи

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В Кремле рассказали о контактах между главами РФ и Турции.

Глава государства проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 сентября сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее администрация Эрдогана подтвердила планы турецкого лидера посетить Сочи. Иностранные представители уточнили прессе что  окончательное решение по мероприятию принимает президент. Речь идет о первом личном контакте между политиками с момента завершения зерновой сделки. В предыдущий раз главы России и Турции лично встречались 13 октября 2022 года в Астане. 

Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: встреча путина и эрдогана, дмитрий песков, зерновая сделка, кремль, сочи, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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