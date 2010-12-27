Переезд подразделений ОСК обойдется в миллиард рублей

Такие меры позволят создать в Петербурге порядка 200-300 новых рабочих мест.

Объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Глава корпорации Алексей Рахманов отметил, что офис руководителя ОСК будет также располагаться в городе на Неве. Такие меры позволят создать в Петербурге порядка 200-300 новых рабочих мест.

При этом московское представительство останется, и численность его будет определяться в зависимости от тех задач, которые будут стоять перед нами в части работы с федеральными органами власти отметил Рахманов

В данный момент корпорация намерена получить в собственность здания, где будут располагаться офисы. Руководство ОСК оценивает затраты на такой глобальный переезд в 1 млрд рублей. Рахманов предполагает, что скорее всего компания будет обращаться за кредитным финансированием.

Напомним, что ОСК принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале.

Ранее мы сообщали о том, что более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ-2019.

Фото:пресс-служба ОСК