Переезд подразделений ОСК обойдется в миллиард рублей

Объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
Глава корпорации Алексей Рахманов отметил, что офис руководителя ОСК будет также располагаться в городе на Неве. Такие меры позволят создать в Петербурге порядка 200-300 новых рабочих мест.
При этом московское представительство останется, и численность его будет определяться в зависимости от тех задач, которые будут стоять перед нами в части работы с федеральными органами власти
отметил Рахманов
В данный момент корпорация намерена получить в собственность здания, где будут располагаться офисы. Руководство ОСК оценивает затраты на такой глобальный переезд в 1 млрд рублей. Рахманов предполагает, что скорее всего компания будет обращаться за кредитным финансированием.
Напомним, что ОСК принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале.
Ранее мы сообщали о том, что более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ-2019.
Фото:пресс-служба ОСК
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