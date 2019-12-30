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Переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей
Сегодня, 12:39
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IRINA_CHALKINA

Переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей

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Такие меры позволят создать в Петербурге порядка 200-300 новых рабочих мест.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОСК Алексея Рахманова.

По словам представителя Объединённой судостроительной корпорации, компания намерена взять займы для оплаты переезда. 

"Источник один — дивиденды и займы, у нас нет других источников", 

— отметил он.

Напомним, что ОСК принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале

Ранее мы сообщали о том, что правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы.

Фото:пресс-служба ОСК

Теги: новости спб, общество, оск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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