Такие меры позволят создать в Петербурге порядка 200-300 новых рабочих мест.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что переезд подразделений ОСК из Москвы в Петербург обойдется в 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОСК Алексея Рахманова.

По словам представителя Объединённой судостроительной корпорации, компания намерена взять займы для оплаты переезда.

"Источник один — дивиденды и займы, у нас нет других источников", — отметил он.

Напомним, что ОСК принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале.

Ранее мы сообщали о том, что правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы.

Фото:пресс-служба ОСК