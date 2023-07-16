Шпион украинских спецслужб отправлен под стражу.

Переданные агентом киевского режима сведения стали причиной удара Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Во время допроса мужчина объяснил, что передавал данные своему другу, который работает в Главном управлении разведки Минобороны Украины. За предоставляемую информацию нформацию фигурант расследования получал денежное вознаграждение через игровые автоматы.

Попросил передать данные о скоплении войск РФ в поселке, после чего был нанесен там удар. Потом он у меня спрашивал, сколько было жертв. <...> Жертвы были, в скорой помощи были, это точно знаю. речь задержанного

напомним, что российские силовики сообщили о пресечении в Белгородской области противоправной деятельности агента украинских спецслужб. Речь идет об иностранном гражданине 1990 года рождения. Он обвиняется в шпионаже. Злоумышленник был завербован через иностранный мессенджер. Он передавал данные об обстановке, которая сложилась в приграничных районах российского региона.аины для сбора за денежное вознаграждение информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области. В частности, подозреваемый установил координаты скопления военнослужащих и военной техники, а затем отправил их своим украинским кураторам. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по 276 статье УК РФ. Мужчина отправлен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ФСБ выявила признаки разведдеятельности британского дипломата ван Ренсбурга.

