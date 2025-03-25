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Передача Тарасенко помогла "Детройту" разгромить "Юту"

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Хоккеист набрал 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" разгромил "Юту" со счетом 5:1 в матче регулярногого чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Эльмера Седерблома, забросившего первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 68 матчей и набрал 28 (9+19) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Айдендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк детройт ред уингз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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