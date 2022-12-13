Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Баффало"

На счету форварда 42 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Баффало" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде обыграть хозяев. Россиянин принял участие в голевой атаке, в ходе которой Себастьян Ахо открыл счет в матче.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 51 матч, забросил 19 шайб и отдал 23 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Свечникова принесли "Каролине" победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET