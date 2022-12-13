Две передачи Свечникова принесли "Каролине" победу над "Лос-Анджелесом"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Каролина" обыграла "Лос-Анджелес" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан второй звездой матча. В первом периоде россиянин отдал голевую передачу на Брента Бернса. В третьем периоде он помог отличиться Теуво Терявяйнену.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 50 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что хоккейного судью, ударившего игрока головой об лед, отстранили от матчей.

Видео: YouTube / SPORTSNET