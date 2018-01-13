Передача Свечникова не спасла "Сан-Хосе" от поражения "Анахайму" в НХЛ

Матч завершился со счетом 6:5.

Передача российского нападающего Евгения Свечникова не спасла "Сан-Хосе" от поражения "Анахайму" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 6:5 (3:2, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. Шайбы в ворота соперников со стороны клуба победителей записали на свой счет Адам Хенрик (реализовал дубль на 6 и 20 минутах), Фрэнк Ватрано, Райан Строум и Макс Комтуа на 11, 36 и 52 минутах. Решающий буллит реализовал Трой Терри. Со стороны хозяев арены хет-трик оформил Эрик Карлссон. Он забросил шайбы ы ворота соперников на 7,7 и 58 минутах матча. Также голами запомнился на 24 и 36 минутах встречи Тимо Майер, который оформил дубль. Форвард из России, выступающий за клуб "Шаркс" Александр Барабанов отдал две результативные передачи.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET