Голы Кучерова и Сергачева принесли "Тампе" победу над "Оттавой"

Игра закончилась со счетом 5:3.

Голы российских спортсменов Никиты Кучерова и Михаила Сергачева принесли "Тампа-Бэй Лайтнинг" победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч прошел в городе Тампа. Он завершился с результатом 5:3 (0:1, 1:1, 4:1) в пользу хозяев ледовой арены. Со стороны команды победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентами отметились на 24, 52, 53, 58 и 60 минутах защитник Михаил Сергачев, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, форвард Никита Кучеров и Ник Пол. Соперники ответили на 6, 33, 52 минутах за счет голов Дилана Гэмбрелла, Мэтью Жозефа и Клода Жиру.

Напомним, что Никита Кучеров также записал на свой счет две результативные передачи. Россиянин признан первой звездой текущего матча НХЛ. В активе защитника Михаила Сергачева записан один ассист. Форвард из "Лайтнинг" Владислав Наместников очков не набрал в ходе игры. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 12 бросков из 15 по воротам. Защитник "Оттавы" Никита Зайцев провел на льду три силовых приема. Ему удалось заблокировать четыре броска противников.

Гол Кучерова принес победу "Тампе" над "Сан-Хосе".

Фото и видео: YouTube / PRO Hockey