Передача Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Аризоной"

Россиянин набрал четыре очка в трех матчах НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Аризону" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Винсента Трочека, который забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел три матча, забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET