Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Даллас"

"Рейнджерс" одержали победу над "Далласом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Адама Фокса, который забросил первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 56 матчей и набрал 75 (32+43) очков.
Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 56 голов.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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