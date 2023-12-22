Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Даллас"

Форвард набрал 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Далласом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Адама Фокса, который забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 56 матчей и набрал 75 (32+43) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET